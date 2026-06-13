وزارة الثقافة والفنون تطلق برنامج دعم استثنائي لنشر المخطوطات المحققة

تثمينا للتراث الوطني وإتاحة نتاجه العلمي للنشر قبل نهاية سبتمبر 2026

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، السبت، عن إطلاق برنامج دعم استثنائي موجه لفائدة محققي المخطوطات قصد نشر المخطوطات المحققة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الداعمة للتراث الثقافي الجزائري المادي وغير المادي وانسجاما مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن باب الترشح للاستفادة من برنامج الدعم لنشر المخطوط المحقق موجه “لكل من لهم باع وخبرة في المجال أو ذوي الاهتمام والتجربة أو من حقق سابقا مخطوطا أو أكثر سواء ضمن مسار بحثي أو مهني”.

ويأتي هذا البرنامج – يضيف البيان – سعيا لتيسير المعارف التأسيسية في شتى

المجالات التي تتضمنها آلاف المخطوطات وتحفيزا للمحققين للعمل على إخراج درر العلوم والأخبار المكنونة.

ويضمن برنامج الدعم لنشر المخطوط المحقق “حقوق النشر للمحققين وفق المعمول به قانونا ويحصل المحققون الذين ينشرون كتبهم على حقوقهم كاملة”، كما تتكفل الوزارة “بنشر المخطوط المحقق والترويج له وتوزيعه على مكتبات المطالعة العمومية الرئيسية وعرضه في المعارض الدولية والوطنية والاحتفاء بالمحققين في فضاءات الثقافة والفنون عبر التراب الوطني”.

ومن شروط الاستفادة من هذا الدعم “أن يكون المحقق جزائريا وأن يكون المخطوط ملكا للمكتبة الوطنية أو المركز الوطني للمخطوط أو الأرشيف الوطني أو ضمن خزانات خاصة يحوزها جزائريون ويستثنى المخطوط الذي تعود ملكيته لجهة أجنبية من الدعم إلا في حال كان موضوعه مرتبط بالجزائر”.

كما ينبغي أن “يستوفي التحقيق الشروط العلمية والمنهجية للتحقيق وأن يحوز المحقق الحق القانوني في التعاقد على نشر التحقيق (في حالة التحقيق ضمن مسار أكاديمي التوصية بالنشر أو الموافقة المسبقة للجهة الأكاديمية) وتحوز وزارة الثقافة والفنون حق الطبعة الأولى لخمس سنوات ولا تعارض رغبة المحقق في المشاركة في المسابقات الدولية أو الوطنية بكتابه المنشور ضمن البرنامج”.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط ” https://makhtout.e-servicesculture.dz” ، وذلك إلى غاية 30 سبتمبر المقبل.