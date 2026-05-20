وزارة الداخلية تكذّب “تعليمة زائفة” حول استيراد السيارات

كذّبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص السماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 10 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته يوم الأربعاء، إنها “تفنّد تدخل دائرتها الوزارية في اعتماد إجراءات جديدة تخصّ استيراد السيارات المستعملة”.

“وتؤكد الوزارة أن جميع البيانات والوثائق الصادرة عنها، لا يُعتدّ بها إلا إذا نُشرت عبر القنوات الرسمية المعتمدة. المتمثلة في الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي”، يضيف البيان.

ويسمح القانون للأفراد المقيمين في الجزائر باقتناء سيارة مستعملة من الخارج، على أن لا يزيد عمرها عن 3 سنوات. مع اشتراط استجابتها للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي.