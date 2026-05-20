-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة الداخلية تكذّب “تعليمة زائفة” حول استيراد السيارات

الشروق أونلاين
  • 306
  • 0
وزارة الداخلية تكذّب “تعليمة زائفة” حول استيراد السيارات
أرشيف
تعبيرية

كذّبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص السماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 10 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته يوم الأربعاء، إنها “تفنّد تدخل دائرتها الوزارية في اعتماد إجراءات جديدة تخصّ استيراد السيارات المستعملة”.

“وتؤكد الوزارة أن جميع البيانات والوثائق الصادرة عنها، لا يُعتدّ بها إلا إذا نُشرت عبر القنوات الرسمية المعتمدة. المتمثلة في الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي”، يضيف البيان.

ويسمح القانون للأفراد المقيمين في الجزائر باقتناء سيارة مستعملة من الخارج، على أن لا يزيد عمرها عن 3 سنوات. مع اشتراط استجابتها للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي.

صورة التعليمة الزائفة المتداولة..

مقالات ذات صلة
إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر “كاب جنات 2” بطاقتها الكاملة

إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر “كاب جنات 2” بطاقتها الكاملة

الرئيس تبون يبحث مع نظيره التشادي مشاريع التعاون بين البلدين

الرئيس تبون يبحث مع نظيره التشادي مشاريع التعاون بين البلدين

“سنوات العمى”.. روايال تنتقد تأخر باريس في تصحيح علاقتها مع الجزائر

“سنوات العمى”.. روايال تنتقد تأخر باريس في تصحيح علاقتها مع الجزائر

19 ماي

19 ماي

قصر “موسى أق أمستان” بتمنراست… صرحٌ تاريخي يتهاوى في صمت

قصر “موسى أق أمستان” بتمنراست… صرحٌ تاريخي يتهاوى في صمت

مشاكل الفم والأسنان… إهمالها قد يُسبّب أمراض القلب والشّرايين والسّكري

مشاكل الفم والأسنان… إهمالها قد يُسبّب أمراض القلب والشّرايين والسّكري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد