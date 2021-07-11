وزارة الداخلية.. هذه قائمة 50 ملفا التي يمكن إيداعها عن بعد

عبر الأرضية الرقمية الخاصة بها

نشرت وزارة الداخلية قائمة الـ 50 ملفا التي يمكن للمواطن إيداعها بفضل خدمة الشباك عن بعد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

1- شهادة التعمير

2- شهادة التقسيم

3- رخصة بناء او رخصة بناء تعديلية

4- رخصة هدم

5- رخصة التجزئة

6- شهادة الاستغلال

7- بطاقة معلومات حول قطعة أرض قابلة للبناء

8- طلب تحقيق مطابقة البناية (04 وضعيات)

9- شهادة مطابقة

10- شهادة الحيازة

11- شهادة تقدم الأشغال

12- رخصة الترميم والتهيئة

13- شهادة تحديد المسافة

14- شهادة إثبات السكن

15- ملف السكن العمومي الإيجاري

16- طلب سكن ريفي

17- التجزئات الاجتماعية

18- السكن الترقوي المدعم -الصيغة الجديدة

19- طلب تصحيح بيانات الحالة المدنية

20- طلب تحديد موعد لإبرام عقد الزواج

21- أخذ موعد لطلب رخصة الزواج المختلط

22- تجديد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية

23- طلب تسجيل التصريح التأسيسي للجمعية الولائية

24- طلب تجديد الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية

25- طلب تعديل القانون الأساسي للجمعية الولائية

26- طلب تعديل القانون الأساسي للجمعية البلدية

27- طلب تصريح لتنظيم اجتماع عمومي

28- طلب تصريح لتنظيم اجتماع عمومي

29- طلبات اعتماد لممارسة النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة

30- طلبات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين من السوق الوطنية

31- طلبات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين من السوق الخارجية

32- طلبات اقتناء التجهيزات الحساسة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لأغراض الحيازة و الاستعمال من السوق الوطنية

33- طلبات اقتناء التجهيزات الحساسة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لأغراض الحيازة و الاستعمال من السوق الخارجية

34- طلبات استغلال التجهيزات الحساسة

35- طلبات رخص اقتناء الأسلحة و عناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة.

36- طلب رخصة تجديد الذخيرة

37- طلبات الترخيص بالممارسة، بصفة مهنية، لنشاطات استيراد و تسويق المواد النارية

38- طلبات الترخيص باقتناء و الاستيراد المؤقت و التصدير المؤقت للأسلحة و الذخيرة من قبل الفدرالية الجزائرية للرماية الرياضية.

39- طلبات رخص حيازة الأسلحة و عناصر الأسلحة والذخيرة و عناصر الذخيرة المقتناة لدى السلاحي أو خاص أو المستوردة

40- الإجراءات المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة أو الذخيرة من الأصناف الرابع و الخامس والسادس و السابع.

41- قائمة الأمراض التي تتنافى مع حيازة و حمل السلاح و كيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها.

42- طلبات رخص ممارسة نشاطات الحراسة و نقل الأموال والمواد الحساسة

43- طلبات رخص اقتناء الأسلحة و الذخيرة من قبل شركات الحراسة و نقل الأموال والمواد الحساسة

44- طلب الترخيص لتنظيم عملية جمع التبرعات بالمساجد من طرف اللجان الدينية المسجدية في إقليم ولاية واحدة

45- اعتماد ممارسة نشاط صنع لوحات الترقيم.

46- ملف طلب الرخصة انجاز وصنع العلم الوطني

47- صنع الطوابع والأختام

48- طلب رخصة ممارسة مهنة كاتب عمومي

49- مؤسسات التسلية والترفيه

50- استغلال محلات بيع المشروبات

6 خطوات لايداع الملفات الإدارية عن بعد

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن طريقة وخطوات ايداع الملفات الكترونيا عبر خاصية الشباك عند بعد ودون الحاجة إلى التنقل.

وفي فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” أوضحت الوزارة الخطوات التي يجب اتباعها لايداع الملفات، وهي كالتالي:

1- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.interieur.gov.dz

2- اختيار خدمة الشباك عن بعد

3- ملئ البيانات المطلوبة واتباع الخطوات

4- اختيار نوع الملف المراد ايداعه

5- تحميل الوثائق المطلوبة في الملف

6- الضغط على خيار تأكيد الطلب لنقل الوثائق الكترونيا إلى المصالح المعنية

ايداع 50 ملفا إداريا عن بعد أصبح ممكنا

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الثلاثاء 22 جوان، عن استحداث خدمة “الشباك عن بعد” والتي تمكن المواطنين من ايداع 50 ملفا من مختلف الملفات الإدارية عن بعد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بامكان المواطنين ايداع مختلف الملفات ذات الصلة بصلاحية الإدارة المركزية والولاية الدائرة والبلدية، عبر أرضية رقمية وضعت لهذا الشأن.

وزارة الداخلية تؤكد على توفر خدمة استخراج الوثائق عن بعد

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحد 16 ماي 2021، أنه بامكان المواطنين استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد عبر مجموعة من الروابط الإلكترونية التي وضعتها في الخدمة.

وعبر منشور لها على صفحتها الرسمية، نشرت الوزارة المعنية 3 روابط الكترونية تمكن المواطنين من استخراج وثائق الحالة المدنية، دون الحاجة إلى التنقل.

شهادة الميلاد: https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaissance/

عقد الزواج: https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMariage/

شهادة الوفاة: https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeDeces/

هذه هي مراحل استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد

وضعت وزارة الداخلية أرضية رقمية لتمكين المواطن من استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد، وبصفة آنية، وذلك طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة لتخفيف العبء على المواطن، وهذه مراحل استخراج الوثائق:

1-الدخول الى موقع استخراج الوثائق: https://etatcivil.interieur.gov.dz

2-يقوم المواطن بتسجيل الطلب لاستخراج شهادة الميلاد

3-يقوم بتحديد هويته بكتابة رقم التعريف الوطني الخاص به الموجود ببطاقة التعريف او جواز السفر أو رخصة السياقة.

4-وضع بريده الالكتروني، رقم الهاتف

5-إدخال معلومات صاحب الشهادة: الاسم، الولاية، البلدية، وتاريخ الميلاد.

6-إدخال رقم عقد الميلاد

7-وفي النهاية يقوم المواطن بالتصريح بأن المعلومات المقدمة صحيحة والتأكيد على المعلومات عليها.

8-وتتم عملية استخراج باقي الوثائق بنفس الطريقة، وتشير البوابة الى أن الوثائق لا تحتاج إلى المصادقة لأنها تحمل أرقاما تسلسلية.

وأكدت وزارة الداخلية في منشور لها، عبر صفحتها على فيسبوك، أن استخراج الوثائق يتم في أي وقت ومن أي مكان.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت، الخميس، أرضية رقمية جديدة، تسمح للمواطنين باستخراج وثائق للحالة المدنية مثل شهادات الميلاد والوفاة عن بعد.

وأكد وزير الداخلية، كمال بلجود أنها ستسمح بالإضافة إلى تخفيف العبء على المواطنين، بترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد البشرية بالجماعات المحلية.

وفي مرحلة أولى، ستمكن هذه الأرضية الرقمية للمواطنين من استخراج شهادات الميلاد، الزواج، والوفاة على أن توسع إلى وثيقة شهادة الإقامة حسب نفس المصدر.

وستمكن هذه الخدمة الإلكترونية، المواطنين من سحب وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم أو بأحد أقاربهم عن بعد وبصفة آنية وذلك طيلة أيام الأسبوع و على مدار 24 ساعة.