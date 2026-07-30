وزارة الدفاع السعودية تعلن عن تحالف دفاعي بحري من 14 دولة

"لحماية حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن"

أعلنت وزارة الدفاع السعودية يوم الخميس، عن تأسيس تحالف عسكري بحري، يتكوّن من 14 دولة. من أجل تعزيز الأمن وحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن.

وجاء الإعلان خلال اجتماع حضره ممثلو 43 دولة، في العاصمة السعودية الرياض. لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدّد الجنسيات.

وفي إطار مخرجات هذا الاجتماع، أصدرت 14 دولة من الدول المشاركة، بيانًا مشتركًا أكدت فيه دعمها لمشروع التحالف، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية.

ويتعلق الأمر بكل السعودية، الكويت، البحرين، قطر، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، والصومال.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن دولا أخرى مشاركة في الاجتماع، أكدت دعمها للمبادرة. مشيرة إلى أن “باب الانضمام سيظل مفتوحًا أمامها، وأمام الدول الأخرى، بعد استكمال إجراءاتها الوطنية”.

“ويهدف التحالف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية، وطرق إمدادات الطاقة. وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن”، يضيف المصدر.