وزارة الشؤون الدينية: الأربعاء أول أيام عيد الأضحى في الجزائر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الأحد، أن يوم الإثنين هو غرة ذي الحجة 1444 هـ. وأن عيد الأضحى المبارك في الجزائر سيكون يوم الأربعاء الموافق لـ28 جوان 2023م.

وكان مجلس الوزراء قد وافق شهر أفريل الماضي، على تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، إلى 3 أيام مدفوعة الأجر. ابتداء من عيد الأضحى المقبل.

وفي السعودية، أكدت المحكمة العليا موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1444. بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.

وثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1444 مساء الأحد، بمراصد تمير وسدير والمجمعة الفلكية في السعودية.

بناء على ذلك، سيكون الإثنين 19 جوان أول أيام الشهر الأخير من العام الهجري. لتوافق وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 جوان، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 28 جوان.

مراسل #الإخبارية من مرصد تمير: رؤية هلال شهر ذي الحجة ويوم الأربعاء بعد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك#الإخبارية pic.twitter.com/OMSoKfZv6V — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2023

وكانت المعطيات تشير إلى احتمالية رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد. حسب ما رجّحه قائد مرصد تمير الفلكي في المملكة متعب البرغش لقناة الإخبارية.

وقال البرغش إن “صفاء الأجواء، وغروب الشمس في تمام الـ18:50 بالتوقيت المحلي، وغروب القمر عند الـ19:21، يرفع من احتمالية رؤية الهلال”.

فيديو | قائد مرصد تمير متعب البرغش لـ #الإخبارية: المعطيات تشير إلى احتمالية رؤية هلال شهر ذي الحجة من أجل تحديد وقفة عرفة ويوم عيد الأضحى المبارك pic.twitter.com/nEWNGiQTZS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2023

وقد أكدت اللجان الرسمية للأهلة بكل من سلطنة عُمان ودول أخرى، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة. ليكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 جوان.

بالمقابل، أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي تعذّر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد 18 جوان، الموافق لـ29 ذي القعدة 1444 ه.

وبذلك يكون عيد الأضحى في هذه الدول، الذي يوافق يوم العاشر من ذي الحجة، يوم الخميس 29 جوان 2023 م.

وتحرّت معظم دول العالم على غرار الجزائر، هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 جوان لموافقته يوم 29 ذو القعدة 1444 ه.

وكان مركز الفلك الدولي في الإمارات قد رجّح أن رؤية الهلال في الليلة المذكورة ستكون ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.