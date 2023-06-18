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وزارة الشؤون الدينية: الأربعاء أول أيام عيد الأضحى في الجزائر
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وزارة الشؤون الدينية: الأربعاء أول أيام عيد الأضحى في الجزائر

محمد عبد المؤمن
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وزارة الشؤون الدينية: الأربعاء أول أيام عيد الأضحى في الجزائر
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تحري هلال ذي الحجة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الأحد، أن يوم الإثنين هو غرة ذي الحجة 1444 هـ. وأن عيد الأضحى المبارك في الجزائر سيكون يوم الأربعاء الموافق لـ28 جوان 2023م. 

وكان مجلس الوزراء قد وافق شهر أفريل الماضي، على تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، إلى 3 أيام مدفوعة الأجر. ابتداء من عيد الأضحى المقبل.

وفي السعودية، أكدت المحكمة العليا موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1444. بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.

وثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1444 مساء الأحد، بمراصد تمير وسدير والمجمعة الفلكية في السعودية.

بناء على ذلك، سيكون الإثنين 19 جوان أول أيام الشهر الأخير من العام الهجري. لتوافق وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 جوان، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 28 جوان.

وكانت المعطيات تشير إلى احتمالية رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد. حسب ما رجّحه قائد مرصد تمير الفلكي في المملكة متعب البرغش لقناة الإخبارية.

وقال البرغش إن “صفاء الأجواء، وغروب الشمس في تمام الـ18:50 بالتوقيت المحلي، وغروب القمر عند الـ19:21، يرفع من احتمالية رؤية الهلال”.

وقد أكدت اللجان الرسمية للأهلة بكل من سلطنة عُمان ودول أخرى، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة. ليكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 جوان.

بالمقابل، أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي تعذّر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد 18 جوان، الموافق لـ29 ذي القعدة 1444 ه.

وبذلك يكون عيد الأضحى في هذه الدول، الذي يوافق يوم العاشر من ذي الحجة، يوم الخميس 29 جوان 2023 م.

وتحرّت معظم دول العالم على غرار الجزائر، هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 جوان لموافقته يوم 29 ذو القعدة 1444 ه.

وكان مركز الفلك الدولي في الإمارات قد رجّح أن رؤية الهلال في الليلة المذكورة ستكون ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

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