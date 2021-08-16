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الجزائر

وزارة الشؤون الدينية: تحديد نصاب الزكاة لهذا العام

الشروق أونلاين
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وزارة الشؤون الدينية: تحديد نصاب الزكاة لهذا العام

حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لعام 1442 هجري بـسبع مائة وواحد وثلاثون ألف دينار جزائري.

وأشارت الوزراة، الاثنين، في بيانها أن أصل النصاب هو 20 دينار ذهبيا المقدر وزنها بـ 85 غراما وأوضحت أن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة أجينور حدد ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط بـ 8600 دج .

وأكدت الوزارة أن اخراج الزكاة يكون من كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول كاملا بمقدار 2.5 بالمائة أي ربع الشعر سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها.

ودعت الوزارة المزكين الحاسب البردي لصندوق الزكاة لمساعدة الفقراء خاصة ممن تأثروا بجاحة كورونا.

نصاب الزكاة

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