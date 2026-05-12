وزارة الصحة تصدر بيانا بخصوص فيروس “هانتا”

"مستوى الخطر في الجزائر يبقى ضعيفًا ومنخفضًا"

قالت وزارة الصحة إنه عقب صدور إخطار من منظمة الصحة العالمية بظهور بؤرة لحالات إصابة بفيروس “هانتا” على متن سفينة سياحية أجنبية خارج الوطن، فإنها “تتابع هذه الوضعية عن كثب، بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة”.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، 12 ماي، أنه “تم اتخاذ جملة من التدابير الوقائية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز اليقظة الصحية وضمان المتابعة الوبائية المستمرة، تحسبًا لأي تطور محتمل مرتبط بهذا الفيروس، الذي ينتقل عادة بالاحتكاك بالقوارض المصابة أو بمخلفاتها وإفرازاتها.”

كما أكدت الوزارة أيضا أنه، “استنادًا إلى المعطيات الحالية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن مستوى الخطر في الجزائر يبقى ضعيفًا ومنخفضًا، نظرًا لكون البؤرة محصورة في إطارها المحدد، وغياب أي ارتباط وبائي مباشر على المستوى الوطني.”

وأضافت الوزارة في ذات البيان أنه “ومن منطلق الاستعداد والتأهب لمواجهة أي تهديد صحي محتمل، وحرصًا على حماية الصحة العمومية، قامت وزارة الصحة على الفور بتنصيب لجنة مركزية مختصة بتفعيل جملة من الإجراءات الاستباقية الوقائية للتصدي لأي احتمال. ”

كما طمأنت المواطنين بأن “الوضعية الحالية لا تستدعي أي قلق أو تهويل”، داعية إلى الالتزام بالتدابير الوقائية المعتادة، لاسيما: الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن التخزين، وتفادي الاحتكاك بالقوارض، وضمان التهوية الجيدة للأماكن المغلقة، إضافة إلى استعمال وسائل الحماية المناسبة عند تنظيف الأماكن المعرّضة للخطر.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على أنه “سيتم إبلاغ الرأي العام بكل مستجد يخص هذه الوضعية عبر القنوات الرسمية، في إطار ضمان حماية الصحة العمومية.”