وزارة الصحة تطلق منصة رقمية لمعادلة شهادات خريجي مؤسسات التكوين العالي

ح. م
وزارة الصحة.

أطلقت وزارة الصحة منصة رقمية مخصصة لإيداع ودراسة طلبات معادلة شهادات خريجي مؤسسات التكوين العالي الجزائرية.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، 30 ماي أنه “في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، تعلم وزارة الصحة- مديرية التكوين- كافة المواطنين الحاصلين على شهادات من مؤسسات التكوين العالي الجزائرية، والراغبين في الحصول على شهادات معادلة لشهاداتهم أنه قد تم إطلاق منصة رقمية مخصصة لإيداع و دراسة طلبات معادلة الشهادات.”

وتتم عملية إيداع الملفات ومتابعة وضعيتها حصريا عبر الرابط الخاص بالمنصة التابعة لوزارة الصحة.

الوزارة أشارت انه يتوجب على المعنيين تحميل كافة الوثائق المطلوبة وفق الصيغ المحددة، مع الحرص على وضوح الوثائق المرفقة تفاديا لأي تأخير أو رفض في معالجة الطلبات.

