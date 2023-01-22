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وزارة الصناعة تفتح ورشة تطوير صناعة الخشب

الشروق أونلاين
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وزارة الصناعة تفتح ورشة تطوير صناعة الخشب
ح.م

أعلنت وزارة الصناعة عن تنظيم أشغال ورشات عمل خاصة بتطوير شعبة صناعة الخشب في الجزائر، وهذا خلال شهر فيفري المقبل.

وحسب بيان للوزارة ستدرس هذه الورشات، التي تهدف إلى تطوير فرع الخشب، وتقليص فاتورة استيراد منتجاته والرفع من نسبة الإدماج، عدة مواضيع خاصة بهذا الفرع تتمحور أساسا حول: المادة الأولية والعقار الصناعي، والتكوين المهني في هذا المجال والسوق.

كما ترمي الورشات إلى اقتراح الحلول الملائمة للعراقيل التي تعيق تطور هذه الصناعة، وهذا بمساهمة جميع الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص بالإضافة إلى الهيئات الرسمية، المنظمات ومخابر البحث ومراكز التكوين المتخصصة في هذا المجال.

ودعت الوزارة في بيان لها  المؤسسات الوطنية الخاصة، والكنفدراليات وكذا الجمعيات المهنية الناشطة في صناعة الخشب، الراغبة في المشاركة في أشغال ورشات العمل، الاتصال عبر البريد الالكتروني (filiere.bois@industrie.gov.dz)، وموافاتها بالبيانات الخاصة (اسم المؤسسة أو الكنفدرالية أو الجمعية المهنية، المسيّر، رقم الهاتف والعنوان).

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