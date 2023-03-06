وزارة الصناعة تمنح أولى الاعتمادات النهائية لاستيراد 3 علامات من السيارات الجديدة

أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الإثنين، عن منح أولى الاعتمادات النهائية لوكلاء استيراد السيارات الجديدة.

ويتعلق الأمر حسب ما كشف عنه الوزير بوكلاء 3 علامات لصناعة السيارات كالتالي:

1- وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة فيات الجزائر؛

2- وكيل علامة JAC الصينية لشركة EMIN AUTO؛

3- وكيل العلامة الألمانية OPEL لشركة حليل للتجارة والصناعة.

إلى جانب ذلك، منحت اللجنة التقنية متعددة القطاعات، المكلّفة بترخيص وكلاء استيراد السيارات، ما يزيد عن 35 رخصة مسبقة للمتعاملين الراغبين في ممارسة هذا النشاط.

وينصّ القانون على تسليم الراغبين في ممارسة نشاط استيراد المركبات الجديدة، رخصة مسبقة تسمح لهم بالشروع في إجراءات إنجاز الاستثمار، غير أنها لا تعتبر رخصة للممارسة الفعلية للنشاط.

وحدّدت صلاحية الرخصة المسبقة بـ12 شهرا، على أن تقوم لجان ولائية، في هذه الفترة، بمعاينة المنشآت ومراقبة مدى تطابقها مع دفتر الشروط، قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر.

ومن بين المستثمرين الحاصلين على الرخص المسبقة، استقبلت مصالح الوزارة 8 طلبات للاعتماد النهائي عبر المنصة الرقمية المخصّصة لهذه العملية، حسب ما أوضحه الوزير.

وستتمّ معالجة هذه الطلبات باتباع الإجراءات التنظيمية، قبل الإعلان عن المزيد من الوكلاء المعتمدين، إلى جانب إيداع طلبات أخرى من طرف المتحصّلين على الرخص المسبقة، يضيف زغدار.

كلمة وزير الصناعة بمناسبة منح أولى اعتمادات استيراد السيارات: