بيان من الجمارك بخصوص استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات

أصدرت المديرية العامة للجمارك يوم الأربعاء، بيانا تؤكد فيه إمكانية استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، من قبل الأفراد المقيمين بالجزائر. بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالعملية.

وتخضع عملية استيراد هذا النوع من السيارات، من قبل الأفراد المقيمين، للجمركة على مستوى مكتب الجمارك للدخول. أو مكتب الجمارك المختص إقليميا حسب مكان إقامة الفرد.

ويتم القبول المؤقت لدخول السيارات المستعملة المستوردة إلى التراب الوطني، عن طريق إصدار “سند عبور لدى الجمارك، صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد”.

ويعني هذا حسب البيان، أن الفرد المقيم الذي قام بعملية الإستيراد “ملزم بجمركة السيارة، وتسديد الحقوق والرسوم المفروضة قبل انقضاء شهر من تاريخ إدخالها إلى التراب الوطني”.

كما أكدت مصالح الجمارك إقرار تخفيضات معتبرة في الرسوم المستحقة على استيراد السيارات المستعملة بالشكل التالي:

بالنسبة للسيارات الكهربائية: تخفيض بنسبة 80 % من مبلغ الحقوق والرسوم،

تخفيض بنسبة 80 % من مبلغ الحقوق والرسوم، بالنسبة لسيارات البنزين والسيارات الهجينة التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سم3: تخفيض بنسبة 50 % من مبلغ الحقوق والرسوم،

تخفيض بنسبة 50 % من مبلغ الحقوق والرسوم، بالنسبة لسيارات البنزين والسيارات الهجينة التي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم3: تخفيض بنسبة 20 % من مبلغ الحقوق والرسوم.

وبخصوص شرط استيراد سيارة مستعملة واحدة كل 3 سنوات، أوضح بيان الجمارك أن ذلك “لا يعني أن السيارة التي تتم جمركتها لا يمكن التنازل عنها. وإنما المقصود أن الفرد المقيم لا يمكنه اقتناء أو استيراد سيارة مستعملة إلا مرة واحدة كل 3 سنوات”.

صدور المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات

ووقّع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدّد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة، التي يتمّ اقتناؤها من طرف الأفراد المقيمين في الجزائر.

ويتعلّق المرسوم المؤرخ في 20 فيفري 2023، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 11)، باستيراد المركبات المستعملة لأقل من 3 سنوات.

وبموجب هذا المرسوم، يرخّص للفرد المقيم في الجزائر باقتناء سيارة مستعملة سياحية أو نفعية، لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مرة واحدة كل 3 سنوات.

وتشمل السيارات المستعملة التي يرخّص باستيرادها من قبل الأفراد، سيارات البنزين، والسيارات الكهربائية، والسيارات الهجينة أيضا.

3 شروط تقنية لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات

ويشترط القانون أن تكون السيارات المستعملة المستوردة:

في حالة جيدة للسير،

خالية من أي عيوب كبيرة أو فادحة،

متوافقة مع المقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، ومع معايير المصنّع.

ويتمّ القبول المؤقت لدخول السيارات المستعملة إلى التراب الوطني، عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك، بحيث يكون صالحا لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد.

تقرير خبرة معتمد من وزارة الطاقة لمعاينة مطابقة السيارات المستوردة

وتجري معاينة مطابقة السيارة المستوردة من قبل خبير معتمد من وزارة الطاقة والمناجم. وفي حالة عدم تطابقها مع المعايير، تتوجّب إعادة تصديرها على نفقة الفرد المستورد.

كما تخضع جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد في الجزائر، إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.

وإلى جانب ذلك، يلزم المستورد بإيداع ملف لجمركة السيارة المستوردة يتكوّن من الوثائق التالية: