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الجزائر

وزارة العدل.. هذه نتائج الاختبارات الكتابية لمسابقة الالتحاق بمهنة المترجم

محمد فاسي
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وزارة العدل.. هذه نتائج الاختبارات الكتابية لمسابقة الالتحاق بمهنة المترجم
أرشيف
وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء، عن نتائج الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم (الترجمان الرسمي) – الدورة الثالثة لعام 2025.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن نتائج هذه الاختبارات تم الإعلان عنها رسميًا، مع الإشارة إلى أن المرحلة التالية من المسابقة، وهي الاختبارات الشفوية، ستُجرى يوم السبت 26 أبريل 2025، في معهد الترجمة بجامعة الجزائر 2.

كما أوضح البيان أن هذا الإعلان يُعتبر بمثابة استدعاء رسمي للناجحين في الاختبارات الكتابية للمشاركة في المرحلة الشفوية.

وجاءت اللائحة الإسمية للناجحين كالآتي:

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