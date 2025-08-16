وزارة المالية تفتح باب الترشح لشغل 70 وظيفة عليا

مسعى جديد لتعزيز الكفاءة الوطنية وتكريس الشفافية

باشرت وزارة المالية عملية انتقاء لتوظيف سبعين إطارا في مناصب عليا على مستوى إدارتها المركزية ومصالحها الخارجية، وذلك في مسعى لتعزيز كفاءاتها القيادية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية جديدة ترمي إلى استقطاب الكفاءات الوطنية ومنح شفافية أكبر لآليات التوظيف.

وأطلقت وزارة المالية، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تثمين الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات القيادية والإدارية لهياكلها، عملية انتقاء لشغل مناصب عليا على مستوى إدارتها المركزية ومصالحها الخارجية.

وحسب إعلان للوزارة اطلعت عليه “الشروق”، فإن العملية تشمل عشرين وظيفة عليا على مستوى الإدارة المركزية، وخمسين وظيفة أخرى عبر المصالح الخارجية للقطاع.

وتشترط الوزارة على المترشحين أن يكونوا حاصلين على مستوى جامعي في مجالات المالية أو المحاسبة أو التسيير أو تخصصات ذات صلة، مع خبرة مهنية لا تقل عن سبع سنوات، خصوصا في مناصب إدارية وتسييرية، وألا يقل عمرهم عن 35 سنة، مع إبراز الدقة وحس المبادرة والكفاءات القيادية والقدرة على العمل الجماعي. كما شددت على ضرورة التحلي بالجاهزية التامة بالنظر إلى المتطلبات العالية لهذه الوظائف، خاصة فيما يتعلق بسرعة الاستجابة والحضور الفعلي اليومي.

ويتضمن ملف الترشح رسالة تحفيزية وسيرة ذاتية مفصلة ونسخة من الشهادات الأكاديمية والتكوينية في ملف واحد بصيغة “PDF”، إضافة إلى أي وثائق أخرى داعمة، إلى جانب نموذج طلب الترشح المتوفر عبر موقع الوزارة. ويتم إرسال الملفات حصريا عبر البريد الإلكتروني mfmail@mf.gov.dz في أجل أقصاه الرابع من سبتمبر 2025، مع وضع عبارة “طلب الترشح – وظائف عليا – الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة المالية” في موضوع الرسالة، على أن ترفض الملفات الناقصة أو تلك المرسلة بعد الآجال المحددة.

وأوضحت وزارة المالية أن لجنة متخصصة ستتولى دراسة الملفات وفق معايير موضوعية ترتبط بالكفاءة والخبرة ومدى ملاءمة المسار المهني لمتطلبات القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المترشحين الذين يتم اختيارهم مبدئيا لمتابعة باقي مراحل عملية التوظيف.

وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص الوزارة على تبني آليات عصرية في التسيير والتوظيف، تقوم على أساس البحث عن الكفاءات القادرة على المساهمة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تراهن عليها الدولة، ما يمنح لهذه المناصب بعدا استراتيجيا يتجاوز مجرد شغل الوظائف الإدارية.

كما تسعى الوزارة من خلال فتح باب الترشح على أوسع نطاق إلى تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص، من خلال اعتماد معايير واضحة وموضوعية في الانتقاء، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويمنح للكفاءات الوطنية فرصة إبراز قدراتها وتولي مناصب قيادية داخل القطاع المالي.