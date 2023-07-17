وزير التربية يكشف عن معدل ونسبة النجاح في البكالوريا

كشف وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد أن معدل النجاح في شهادة البكالوريا سيكون 10/20، في حين بلغت النسبة الوطنية 50.63 بالمائة.

وخلال ندوة صحفية نشطها لعرض نتائج البكالوريا لدورة جوان 2022-2023، أكد الوزير أن معدل النجاح في هذه الشهادة عاد إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا ليعتبر كل من تحصل على معدل 10 فما فوق ناجح.

أما عن نسبة النجاح الوطنية في الشهادة فقد بلغت 50.63 بالمائة، وهي نسبة حسنة على حد وصف المسؤول الأول عن القطاع.

وبالنسبة للطلبة المتفوقين الذين حصلوا على معدل ممتاز يفوق 18 من 20 فبلغ عددهم 1415 تلميذ. في حين قُدر عدد الناجحين بتقدير جيد جدا ممن حصلوا على معدل ما بين 16 و17.99، 16671 تلميذ.

وفيما يلي نسب النجاح حسب كل شعبة: