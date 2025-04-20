وزير الثقافة والفنون يزور الفنان القدير “فوزي صايشي”

بعد وعكة صحية مفاجئة :

زار وزير الثقافة والفنون، السيد “زهير بللو” مساء اليوم السبت 19 أفريل 2025، رفقة كلّ من الفنان القدير “حسان بن زراري” والسيد “عميمر رابية” رئيس الجمعية الثقافية السينمائية “أضواء”، الفنان ” فوزي صايشي” المعروف بـ”رميمز”، في المستشفى ، للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

زيارة سادتها أجواء ودية دافئة، تبادل خلالها الحاضرون أطراف الحديث حول المسيرة الفنية الغنية للفنان “رميمز” وأعماله المميزة التي تركت أثرًا عميقًا في الذاكرة الجماعية.

و عبّر السيد الوزير عن أصدق تمنياته للفنان العزيز بالشفاء العاجل وعودة قريبة إلى الساحة الفنية وإلى جمهوره العريض.

هذا و يُعتبر الفنان “فوزي صايشي” من أبرز الأسماء في تاريخ الفن الجزائري، حيث تميزت مسيرته الفنية بالاحترافية والموهبة الاستثنائية، مما جعله واحدًا من أبرز نجوم السينما والتلفزيون والمسرح في الجزائر. بدأ مسيرته الفنية في السبعينات، ليُصبح رمزًا في تجسيد مختلف الشخصيات والأدوار. اشتهر بشكل خاص من خلال فيلم “مغامرات رميمز”، الذي عزز مكانته في الساحة الفنية، بالإضافة إلى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تركت بصمة واضحة في الثقافة الوطنية.