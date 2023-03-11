وزير الخارجية الأمريكي في جولة إفريقية

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل، جولة إفريقية تقوده إلى كلّ من إثيوبيا والنيجر.

ففي 15 مارس، يحلّ بلينكن بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف الاقتتال في شمال البلاد.

وسيلتقي المسؤول الأمريكي هناك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، حيث سيؤكد دعم الولايات المتحدة للتمثيل الإفريقي الدائم في الهيئات الدولية.

وفي زيارته الأولى كوزير للخارجية إلى النيجر، يلتقي بلينكن يوم 16 مارس، مع رئيس البلاد محمد بازوم، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والنيجر في المجالات الدبلوماسية والأمنية.