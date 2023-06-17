وزير الخارجية الأمريكي يزور الصين

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد زيارة رسمية إلى الصين مدتها يومان، حسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس”.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيلتقي في الصين مسؤولين كبار، لمناقشة “أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بين البلدين لإدارة العلاقات بينهما بشكل مسؤول”.

“كما يثير بلينكن أيضا القضايا الثنائية والمسائل العالمية والإقليمية. وموضوع التعاون المحتمل بشأن التحديات المشتركة العابرة للحدود”، يضيف البيان.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن بلينكن سيتبادل في زيارته إلى بكين “وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف المسؤول الصيني يقول:”ستوضح بكين بالمناسبة موقفها بشأن العلاقات الثنائية. وكذلك مخاوفها بشأن حماية مصالحها بحزم”.