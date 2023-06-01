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العالم

الصين تؤكد دعمها لتوسيع مجموعة بريكس إلى أعضاء جدد

الشروق أونلاين
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الصين تؤكد دعمها لتوسيع مجموعة بريكس إلى أعضاء جدد
ح.م
المتحدثة باسم الخارجية الصينية

أكدت الصين يوم الخميس دعمها لالتحاق دول جديدة بمجموعة بريكس، التي تضمّ حاليا 5 دول.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي:” نحن ندعم توسّع بريكس، ونرحب بانضمام المزيد من الشركاء الذين يحملون نفس الفكر إلى عائلة المجموعة”.

وعقد وزراء خارجية المجموعة المتشكلة إلى جانب الصين، من روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند، اجتماعا تحضيريا في كيب تاون يومي 1 و2 جوان.

وينتظر أن تدرس قمة المجموعة المرتقبة شهر أوت القادم في جنوب إفريقيا أيضا، إمكانية انضمام دول جديدة إلى بريكس.

وكشف مندوب جنوب إفريقيا لدى المجموعة أنيل سوكلال في وقت سابق، أن 13 دولة قد تقدّمت بطلبات رسمية لتصبح ضمن أعضاء بريكس.

وتقدّمت الجزائر بالفعل بطلب رسمي للانضمام إلى “بريكس”، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022.

كما شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صيف العام الماضي، عن بعد، في القمة السابقة للمجموعة بالعاصمة الصينية بكين. إلى جانب قادة عدّة دول مرشّحة للالتحاق بالمجموعة.

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