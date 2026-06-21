-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير الخارجية الجزائري في الأردن

الشروق أونلاين
  • 744
  • 0
وزير الخارجية الجزائري في الأردن
ح.م
الصفدي في استقبال عطاف

حلّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الأحد، بالعاصمة الأردنية عمّان. في زيارة رسمية يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية.

وسيجري وزير الدولة خلال هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي. لبحث واقع التعاون الثنائي، وسبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين.

وإلى جانب ذلك، سيشارك عطاف في أشغال الاجتماع الوزاري العربي التشاوري، حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأشغال استئناف الدورة العادية الـ165 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، يوم 22 جوان 2026.

وعلى هامش هذين الاجتماعين الوزاريين، ستكون لوزير الخارجية الجزائري، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه العرب، يشير ذات البيان.

مقالات ذات صلة
لهذه الأسباب تأخرت عودة السفير الجزائري إلى باريس !

لهذه الأسباب تأخرت عودة السفير الجزائري إلى باريس !

تزكية بن جامع لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

تزكية بن جامع لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

الاختيار

الاختيار

“لبؤة” في حي سكني بحاسي مسعود.. الحماية المدنية تتدخل

“لبؤة” في حي سكني بحاسي مسعود.. الحماية المدنية تتدخل

انتخاب الجزائر في اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية

انتخاب الجزائر في اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية

تسجيل عديد الحرائق بولايات في غرب البلاد

تسجيل عديد الحرائق بولايات في غرب البلاد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد