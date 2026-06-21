وزير الخارجية الجزائري في الأردن

حلّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الأحد، بالعاصمة الأردنية عمّان. في زيارة رسمية يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية.

وسيجري وزير الدولة خلال هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي. لبحث واقع التعاون الثنائي، وسبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين.

وإلى جانب ذلك، سيشارك عطاف في أشغال الاجتماع الوزاري العربي التشاوري، حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأشغال استئناف الدورة العادية الـ165 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، يوم 22 جوان 2026.

وعلى هامش هذين الاجتماعين الوزاريين، ستكون لوزير الخارجية الجزائري، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه العرب، يشير ذات البيان.