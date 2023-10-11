وزير الخارجية الجزائري يبرز 5 حقائق حول الوضع في فلسطين

في الاجتماع العربي الطارئ حول عدوان الاحتلال على غزة

يفرض الوضع الحالي في فلسطين، على المجتمع الدولي، الاعتراف بجملة من الحقائق الصادمة التي لا مناص منها، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء هذا في كلمة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في الاجتماع العربي الطارئ بالعاصمة المصرية القاهرة، حول تطورات التصعيد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

فأما الحقيقة الأولى، فهي “تكمن في أن الشعب الفلسطيني قد ضاق ذِرْعاً بحالة اللامبالاة الدولية، أمام ما يعانيه من اضطهاد وظلم وطغيان”، يقول عطاف.

وأما الحقيقة الثانية، فيجسّدها “الغياب الرهيب للقضية الفلسطينية من أولويات أجندة العمل الدبلوماسي الدولي، الذي لم يسجل أي مبادرة جدية وجادة للسلام على مدار العقدين الماضيين”.

في حين تتمثل الحقيقة الثالثة في “التراجع الحاد لآفاق وفرص تجسيد حل الدولتين على أرض الواقع”. والرابعة في “السياسات العنصرية المقيتة التي يواصل الاحتلال الصهيوني فرضها في مدينة القدس المحتلة”.

والخامسة في “المحاولات الواهمة والعبثية للفصل بين مسألتي السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. بشكلٍ يجافي الوقائع التاريخية والمرجعيات الرئيسية لحل الصراع العربي-الإسرائيلي”، يضيف الوزير.

كلمة وزير الخارجية الجزائري: