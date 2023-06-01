وزير الخارجية الجزائري يتلقى دعوة لزيارة كندا

على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك، تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيرته في كندا ميلاني جولي.

وحسب بيان للوزارة، فقد تبادل الطرفان “وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإقليمية. لاسيما مخرجات القمة العربية بجدة، ومستجدات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء”.

كما تحادث الجانبان حول “آفاق تعزيز الدعم الدولي لمالي، وجهود الجزائر الرامية لتمكين الأطراف المالية من استئناف عملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة. إلى جانب تطورات الأزمة في السودان”.

وفي ختام المكالمة، وجهت الوزيرة الكندية دعوة لنظيرها الجزائري للقيام بزيارة إلى كندا، من أجل “مواصلة الحوار السياسي واستعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين”.

عطاف في مهمّة نيل عضوية الجزائر في مجلس الأمن بنيويورك

وبتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحضيرا لانتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، يوم 6 جوان المقبل.

وتشارك الجزائر في هذه الانتخابات كمترشح لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة بين 2024 و2025.

وذكر بيان الوزارة، بأن ترشيح الجزائر قد حظي بتزكية ومصادقة كل من الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. إلى جانب دعم العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وينتظر أن يعقد الوزير عطاف خلال زيارته لنيويورك، عدّة لقاءات مع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. إلى جانب الأمين العام وكبار المسؤولين في هذه المنظمة الدولية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى “استعراض الأهداف والأولويات التي ستسعى الجزائر تحقيقها خلال عهدتها بمجلس الأمن. وحشد المزيد من الدعم تحسبًا لاستحقاق السادس من جوان”.

وانتخبت الجزائر لعضوية مجلس الأمن في ثلاث مناسبات سابقة، في فترات 1968 – 1969، و1988 – 1989، و 2004 – 2005.