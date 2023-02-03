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وزير الداخلية: ترقية الجزائر العاصمة إلى بوابة دولية و3 مدن إلى مناطق متوسطية

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية: ترقية الجزائر العاصمة إلى بوابة دولية و3 مدن إلى مناطق متوسطية
ح.م
وزير الداخلية خلال عرضه حصيلة القطاع

أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد أن الهدف من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم هو ترقية الجزائر العاصمة إلى بوابة دولية و3 مدن إلى مناطق متوسطية.

وفي عرض قدّمه أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول حصيلة عمل القطاع لسنة 2022 والسنوات القادمة، كشف الوزير عن الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم المحيّن 2030، والتي ستكون محل مصادقة من طرف الحكومة.

وأشار مراد إلى أنّ هذا البرنامج يهدف إلى “جعل المدن الأربعة الكبرى (الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة) على رأس سلسلة النمو للتأثير على المناطق المجاورة لها والمدن الأخرى وتحقيق التوازن الإقليمي”.

فضلا عن ترقية “الجزائر العاصمة إلى بوابة دولية كبرى، وكذا الإرتقاء بولايات وهران وقسنطينة وعنابة إلى مصف مدن البحر الأبيض المتوسط الكبرى”. يضيف الوزير.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير أنّ عملية التحيين ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية، تمثلت في تشخيص الإشكاليات الجديدة وتحديد الرهانات والتحديات على غرار التنوع الاقتصادي والانتقال الطاقوي, ورقمنة الإقليم, إلى جانب تحديد التوجهات وسيناريو التهيئة.

ونوه مراد إلى أنّ هذا البرنامج المحين يرتكز على 24 مخططًا عمليًا إقليميًا، وخمس خطوط توجيهية منها تحقيق الحوكمة والعدالة الإقليمية وتوفير شروط جاذبية الإقليم.

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