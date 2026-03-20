وزير الدفاع الصهيوني يُهدد سوريا

وزير الدفاع الصهيوني يُهدد سوريا

قال وزير الدفاع الصهيوني، يسرائيل كاتس، الجمعة، إن جيش الاحتلال سيهاجم سوريا إذا تم استهداف الدروز.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن كاتس قوله “لن نسمح للنظام السوري باستغلال حربنا ضد إيران وحزب الله للمس بالدروز وسنهاجمه إن فعل.”

وأضاف كاتس قائلا: “أنا ورئيس الحكومة نتنياهو أمرنا الجيش بضرب بنى تحتية للنظام السوري في السويداء ردا على استهداف الدروز.”

وتابع “سنواصل العمل بحزم وقوة في جميع الجبهات من أجل حماية حلفائنا وضمان أمن إسرائيل.رسالتنا للنظام السوري بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح لأي طرف بالإضرار بالدروز بذريعة الحرب.”

