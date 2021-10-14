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رياضة

وزير الرياضة يكشف عن تاريخ مباراة “الجزائر- جيبوتي” بمصر

الشروق أونلاين
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وزير الرياضة يكشف عن تاريخ مباراة “الجزائر- جيبوتي” بمصر
وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق

أعلن وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن مباراة الجزائر جيبوتي ستُجرى في العاصمة المصرية القاهرة رسميا يوم 10 نوفمبر المقبل.

 وأوضح الوزير، الخميس، أن المباراة الجزائر جيبوتي ستلعب في 10 نوفمبر المقبل، مضيفا أن مباراة المنتخب الوطني المقبلة ستكون في ملعب تشاكر، وأن التقنيين أكدوا جاهزية الملعب قبل تاريخ المباراة.

كما أشار وزير الرياضة إلى منح الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حق تسيير ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة رسميا.

وأضاف أن الوزارة يبقى على عاتقها المتابعة بينما الجانب التقني تتكفل به الفاف مع الشركات التي ستتعاقد معها.

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