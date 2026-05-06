وزير الري: رفع حصة التزويد بالمياه لفائدة 4 ولايات

كشف وزير الري لوناس بوزقزة، الأربعاء، عن رفع حصة المياه لفائدة 4 ولايات تتزود من سد كدية اسردون بولاية البويرة.

وأضح الوزير، الأربعاء، خلال زيارة عمل قادته إلى سد كدية أسردون، ببلدية المعالة بولاية البويرة أنه وبعد دراسة الطلب المقدم من طرف السلطات المحلية، تمت الموافقة على رفع حصة المياه من السد لتصل إلى 200 ألف متر مكعب يوميًا، لفائدة أربع ولايات: البويرة، المدية، تيزي وزو، والمسيلة، التي تتزود من هذا المورد الحيوي.

وشدد بوزقزة على ضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع الجارية حتى يلمس المواطن تحسنًا فعليًا في الخدمة العمومية المقدمة، مؤكدا على أهمية تنويع مصادر التزود بالمياه، من خلال دعم ربط الولاية بمحطات تحلية مياه البحر، لاسيما ثيغرمت بولاية بجاية وكاب جنات 2 بولاية بومرداس، بما يضمن موردًا مائيًا مستدامًا أقل ارتباطًا بالتغيرات المناخية التي تؤثر على المصادر التقليدية، وكذا ضرورة احترام سلم الأولويات عند تسجيل العمليات الجديدة، إلى التزام القطاع بمرافقة التنمية المحلية بهذه الولاية العريقة.

كما أثنى الوزير على الجهود المبذولة من طرف القائمين على قطاع الري بالولاية، وعلى التحسن المسجل في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، خاصة خلال شهر رمضان، بفضل تعزيز الإمدادات من السدود وإعادة تأهيل عدد من الآبار.