 وزير الري يتابع توزيع مياه الشرب خلال أول أيام عيد الأضحى

قام وزير الري، لوناس بوزڨزة، صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، بزيارة ميدانية إلى مركز المراقبة والتحكم عن بُعد التابع للشركة الوطنية للماء والتطهير “سيال” بالعاصمة، للاطلاع على سير عملية توزيع مياه الشرب عبر بلديات ولايتي الجزائر وتيبازة.

وحسب بيان للوزراة، عقد الوزير، بالمناسبة، اجتماعًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع مدير الري لولاية تيبازة، حيث تلقى شروحات مفصلة حول ظروف تزويد السكان بالمياه خلال أول أيام عيد الأضحى.

كما تفقد وزير الري مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي، مؤكدًا على ضرورة التكفل السريع بانشغالات المواطنين والتجاوب الفوري مع مختلف التبليغات، مع تقديم التوضيحات اللازمة في حال تسجيل أي تذبذب أو أعطاب.

وفي السياق ذاته، زار الوزير المخبر المركزي لـ”سيال”، مشددًا على أهمية المراقبة الدائمة لجودة المياه واحترام المعايير الصحية المعمول بها، بما يضمن سلامة المياه الموزعة عبر مختلف الشبكات.