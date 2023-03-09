وزير السياحة يهنئ “خُبيب” على تتويجه عربيا

هنّأ وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، صانع المحتوى الجزائري خبيب كواس، بعد تتويجه بجائزة أفضل محتوى سياحي على فيسبوك، من قبل الاتحاد العربي للإعلام السياحي.

وأكد الوزير في تهنئته لخبيب “مواصلة دعم الوزارة لكل صناع المحتوى، لإبراز المقوّمات السياحية لبلادنا، وتثمين وجهة الجزائر السياحية”.

ونوّه حمادي بالمناسبة، “بالمرافقة التي حظي بها (خبيب)، لإنجاز سلسلته الجديدة “صحراؤنا عالمية” عبر 5 ولايات جنوبية، لدى افتتاح الصالون الدولي للسياحة والأسفار بالجزائر في سبتمبر 2022″.

ومُنحت جائزة أفضل محتوى سياحي عربي على موقع فيس بوك، لصناع المحتوى الجزائري خُبيب كواس، في حفل نظّم على هامش معرض بورصة برلين للسياحة في العاصمة الألمانية.

كما اختار الاتحاد العربي للإعلام السياحي وزير السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر ياسين حمادي، شخصية العام السياحية في المنطقة العربية للعام 2023.

ويتولى ياسين حمادي وزارة السياحة في الجزائر منذ جويلية 2021. وقد سبق له أن شغل منصب أمين عام في نفس الوزارة.