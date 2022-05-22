وزير الصناعة يكشف تفاصيل نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج المجددة   

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن تفاصيل نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وكذا النظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية الذي يهدف إلى تحقيق تنافسية المؤسسات.

وقال زغدار، الأحد، في كلمة له خلال اليوم الإعلامي المخصص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وكذا النظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم إن هذا الإطار القانوني الجديد الذي بادرت به وزارة الصناعة يعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية نلخصها فيما يلي:

1- إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم تجديدها حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به.

2- أما فيما يخص معدات الإنتاج فقد تم تبني معيار يستند على العمر، بحيث لا يجب أن يتعدى العشر (10) سنوات إبتداءا من تاريخ صناعتها.

3- تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط ومعدات الانتاج قبل استيرادها عن طريق التحقق من مدى استجابة الخطوط والمعدات المراد استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها، لاسيما حالتها العامة وجاهزيتها للاستغلال وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح.

ويتم ذلك من طرف مكاتب خبرة معتمدة إما من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC) أو هيئات أخرى مماثلة لها على مستوى مختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها.

4- المراقبة البعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدات التي تم تجديدها: وذلك عن طريق إلزام المتعامل بتقديم شهادة دخول حيز الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر وهذا تفاديا للاستيراد العشوائي في هذا المجال وإقصاء احتمال بروز فئة من الوسطاء والمضاربين بمثل هذه الخطوط والمعدات في السوق الوطني.

5- توسيع هذا النظام إلى القطاع الفلاحي عن طريق إمكانية طلب رخصة جمركة المعدات الفلاحية لتمكين مهنيي هذا القطاع من استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لجلب معدات فلاحية بإمكانها تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي، والمساهمة في بعث فلاحة عصرية مكثفة وفقا للرؤية الاستراتيجية للحكومة.

ودعا وزير الصناعة أحمد زغدار، بورصات المناولة والشراكة وجميع الفاعلين في هذا المجال إلى تكثيف الجهود من أجل تأسيس مناولة صناعية قوية ومستدامة.

كما دعا الوزير كبار المصنعين وكافة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز مرحلة العلاقات التجارية والانخراط في نهج منسق، من أجل بناء شراكة دائمة لصالح النسيج الصناعي الوطني، إلى جانب الإسهام في حماية الإنتاج الوطني، وإحلال الواردات من قطع الغيار والمكونات الصناعية، وخلق فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

إطلاق نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج

ويوم 15 ماي 2022، أعلنت وزارة الصناعة، الأحد، عن إطلاق نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها.

وأعلمت الوزارة في بيان لها، الأحد، المتعاملين الاقتصاديين، أنه سيتم إطلاق نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وكذا نظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أوالتي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم.

ودعت الوزارة المتعاملين الراغبين في الاستفادة من النظامين وإيداع ملفاتهم التقرب، ابتداء من الأحد ، من المصالح المعنية لوزارة الصناعة الكائن مقرها في عمارة الكوليزيه، 2 شارع أحمد باي، نهج بوقرة، الأبيار-الجزائر العاصمة وذلك أيام الأحد والثلاثاء من 9 صباحا إلى منتصف النهار.