وزير الفلاحة: العدد الحقيقي لشعبة الأغنام لا يتجاوز 17 مليون رأس

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، يوم السبت، إن العدد الحقيقي لشعبة الأغنام في الجزائر لا يتجاوز 17 مليون رأس.

وقال وزير الفلاحة هني في تصريحات له بعد اجتماع مع إطارات الوزارة: “إنّ العدد الحقيقي بالنسبة لشعبة الأغنام لا يتجاوز 17 مليون رأس في حين بلغ عدد الأغنام المُقدم سابقا 36 مليون رأس من الماشية”.

كما أكد هني أنه تمّ الانتهاء من من عملية إحصاء الثروة الحيوانية، قائلا: “أبانت هذه العملية على الأرقام والإحصائيات الحقيقية لهذه الثروة الوطنية، بعكس ما كانت تشير إليه الأرقام المغلوطة”.

وصرّح هني أنه تمّ توزيع محفظة عقارية أولية تفوق مساحتها 460000 هكتار منذ تفعيل الديوان الوطني للفلاحة في أفريل 2022 إلى غاية اليوم.