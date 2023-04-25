وزير النفط السوري في زيارة إلى الجزائر لبحث هذه الملفات

يشرع وزير النفط والثروة المعدنية السوري، فراس حسن قدور، الأربعاء، في زيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من الوزير عرقاب.

وحسب بيان لوزارة الطاقة فإنه وبدعوة من الوزير محمد عرقاب، يقوم وزير النفط والثروة المعدنية بالجمهورية العربية السورية، فراس حسن قدور، بزيارة عمل إلى الجزائر من 26 إلى 28 أفريل 2023.

وتندرج هذه الزيارة في إطار بحث سبل التعـاون الممكنة بين البلدين فــي مجــالات البحث والاستكشـاف عن المحروقــات، وفي مجال الغـاز والمناجم والمنتجات النفطية. وكذا في مجال انتاج، نقل وتوزيع الكهرباء.

كما تُعبر هذه الزيارة عن رغبة الطرفين في فتح آفــاق جديدة لتطويــر العلاقـات بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم. يضيف المصدر ذاته.

وسيكون وزير النفط والثروة المعدنية السوري مرفوقا، خلال هذه الزيارة، بممثلين عن وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة الكهرباء السورية.