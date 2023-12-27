وزير النفط الليبي: الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي تستثمر في قطاع المحروقات بليبيا

قال وزير النفط الليبي محمد عون إن شركة سوناطراك الجزائرية هي الوحيدة بين شركات المحروقات العربية، التي تستثمر في قطاع النفط والغاز بليبيا.

وفي حوار لموقع “الطاقة” المتخصص، أكد الوزير الليبي:”بالنسبة للشركات العربية في مجال الاستكشاف والإنتاج، فإن الشركة الوحيدة التي دخلت قطاع النفط والغاز في ليبيا هي شركة سوناطراك”.

كما كشف عون أن بلاده تتطلع لجذب استثمارات عربية أخرى في القطاع، مع حلول العام 2024. وذلك من خلال ما أسماه “جولة استكشافية تشمل مساحات شاسعة من ليبيا في البر أو البحر”.

واعتبر الوزير أن الفرصة “ستكون متاحة عبر هذه الجولة الاستكشافية، للشركات العربية والشركات الأجنبية في الوقت نفسه”، من أجل الاستثمار في قطاع النفط الليبي.

وأعلنت سوناطراك شهر أكتوبر الماضي، عن استئناف التزاماتها في مجال استشكاف النفط في حقول غدامس الليبية، بعد نحو عامين من فرض الحالة القاهرة في حقول النفط بالبلاد، بسبب الوضع الأمني.