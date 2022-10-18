وزير النقل يتحدث مع السفيرة الأمريكية عن الخط الجوي المباشر الجزائر – نيويورك

إمكانات كبيرة يوفّرها الخط الجوّي المباشر بين الجزائر ونيويورك، حسب ما أكدته السفيرة الأمريكية بالجزائر لدى لقائها مع وزير النقل مساء الإثنين.

وحسب بيان للوزارة، فقد استقبل الوزير كمال بلجود سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث أوبين، لبحث “سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل”.

كما تمّ الاتفاق بين الطرفين على “مواصلة عقد اللقاءات من أجل الدفع بعلاقات التعاون، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين”، يضيف البيان.

من جهتها، قالت السفيرة أوبين في تغريدة على تويتر:”سعدت بمقابلة وزير النقل كمال بلجود، للحديث عن فرص التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر”.

وأضافت أوبين تقول:”لقد اتفقنا على أن الخطّ الجوي المباشر بين الجزائر ونيويورك، يوفر إمكانيات كبيرة لاقتصادي وشعبي البلدين”.