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وزير بريطاني: الجزائر شريك أمني محترم وموثوق

محمد عبد المؤمن
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وزير بريطاني: الجزائر شريك أمني محترم وموثوق
أرشيف
البرلمان البريطاني

الجزائر شريك أمني محترم وموثوق، حسب ما صرّح به ديفيد راتلي، نائب كاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، في نقاش برلماني بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال راتلي الذي شارك في النقاش البرلماني بصفته ممثلا للحكومة إن “المملكة المتحدة صديقة وفية للشعب الجزائري منذ استقلاله في 1962”.

وأضاف:”تقاسم البلدان نجاحات و لحظات صعبة لكن علاقاتنا الدبلوماسية ظلت قوية”. متابعا:“دخلت علاقاتنا مع الجزائر مرحلة التزام، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية”.

ليردف قائلا في نفس السياق:”تعترف المملكة المتحدة بتجربة وخبرة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب”. قبل أن يؤكد:”الجزائر بين أهم الفاعلين في إفريقيا والمجتمع الدولي”.

“وفضلا عن كونها شريكا أمنيا محترما وموثوقا ومتعدد الأطراف، تضطلع الجزائر بدور هام في المنطقة”، يضيف راتلي.

بريطانيا تشيد بقانون الاستثمار الجديد في الجزائر

وفي مجال التجارة، سيكون بوسع المصدّرين الجزائريين الاستفادة بشكل مباشر من البرنامج التجاري الذي أطلقته الحكومة البريطانية، يؤكد المسؤول ذاته.

كما أشاد ممثل الحكومة البريطانية بإصدار قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، لتحسين مناخ الأعمال تحسّبا لإطلاق شراكات دولية مثمرة.

ودعا راتلي إلى “مواصلة الالتزام المشترك بين المملكة المتحدة والجزائر، من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين”.

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