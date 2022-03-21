وزير خارجية قطر السابق: هذا ما تم حذفه من حلقات برنامج “الصندوق الأسود”

كشف وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم آل ثاني، ما تم حذفه من حلقات برنامج “الصندوق الأسود” الذي كان ضيفه وبث على موقع صحيفة “القبس” الكويتية.

وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأحد: “بعد اكتمال بث حلقات لقائي مع “القبس” أود أن أشكر من تولوا هذا العمل على تعاونهم، كما أود أن أعرب عن أسفي وتفهمي لموقفهم، لأنهم لم يستطيعوا إخراج الحلقات كاملة لأسباب لا داعي لذكرها”.

وذكر وزير الخارجية القطري السابق أن ما تم حذفه مقاطع من 15 حلقة منها الحديث عن موضوع “الإخوان” من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلاقتهم مع الملك عبد العزيز قائلا “الصحيح هو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت علاقته أولا بالإمام محمد بن سعود أمير الدرعية”.

وتابع: “وأود كذلك أن أنوه إلى ما ذكرته بخصوص اجتماع لي في الأمم المتحدة مع وزير الخارجية السوري (آنذاك) فاروق الشرع، كما ذكرت، والصحيح هو مع وليد المعلم.

وأضاف كما أنوه كذلك إلى أنني ذكرت أن آخر وزير للخارجية الأميركية في عهد الرئيس جورج بوش الأب كان جورج شولتز، والصحيح هو لورنس ايغلبيرغر الذي تولى المنصب لعام واحد فقط 1992-1993.

كما أشار الوزير القطري السابق إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الذي خلف جوردون براون هو ديفيد كاميرون، ولذلك اقتضى التنويه، مضيفا أنه وقع خلط بين أمور حدثت في مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في الدوحة عام 2000 ومؤتمر القمة العربية الذي عقد عام 2003″.

وختم الشيخ القطري حمد بن جاسم بيانه: “وأود أن أعرب عن أسفي للمشاهد لأن بعض الحلقات لم تذع كاملة لأسباب لا داعي لذكرها كما قلت في البداية، مع العلم بأنني أوضحت للقائمين على العمل في القبس في بداية تسجيل الحلقات وعند الانتهاء من التسجيل أن ما جاء فيها كان مجرد سرد لأحداث ووقائع حصلت، ولم تكن على الإطلاق موجهة ضد أي جهة”.