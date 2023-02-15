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الجزائر

وسيط الجمهورية: تطبيق إلكتروني لمتابعة شكاوى المواطنين

الشروق أونلاين
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وسيط الجمهورية: تطبيق إلكتروني لمتابعة شكاوى المواطنين
ح.م
صورة تعبيرية

يجري التحضير لإطلاق تطبيق إلكتروني يسمح بمتابعة شكاوى المواطنين، حسب ما أكده وسيط الجمهورية.

وخلال زيارته إلى ولاية باتنة، أوضح وسيط الجمهورية، مجيد عمور، الثلاثاء، أنّ هذا التطبيق سيوضع حيز الاستغلال خلال السنة الجارية.

وسيمكّن التطبيق من الإطلاع على شكاوى المواطنين المدونة في السجلات المفتوحة لهذا الغرض عبر الإدارات والولايات وهيئات وسيط الجمهورية.

كما سيسمح لوساطة الجمهورية بالإطلاع عليها في حينها ومتابعتها بصفة دورية وتقييمها. يضيف وسيط الجمهورية.

وأضاف عمور أنّه بعد الانطلاق مؤخرًا في العمل بالبوابة الإلكترونية لهيئة وسيط الجمهورية، سيتم إطلاق عدة نوافذ منها واحدة تسمح للمواطنين بتقديم اقتراحاتهم والأخرى للمستثمرين تمكن من الدراسة الآنية لانشغالاتهم.

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