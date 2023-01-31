وصفة قطرات من الليمون في العين لتغيير لونها.. تحذيرات من الخبراء

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربيّة منشورات تدّعي أنّ وضع قطرات من الليمون الأخضر في العين كفيلٌ أن يغيّر لونها.

“الليمون الأخضر لتغيير لون العين وجعلها جذابة” بهذا التعليق يروّج مستخدمون “لوصفة” يدّعون أنها مضمونة ويرفقونها بصورة تظهر كيف يتغيّر لون العين من البنيّ إلى الأخضر في حال اتّباعها.

حصدت المنشورات آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وروّج لها كثيرون لاعتقادهم بأنها فعّالة، في حين شكّك آخرون بصحّتها فعلّقوا بوضع صور ساخرة في خانة التعليقات تشير إلى ما قد يؤول إليه الأمر في حال وضع قطرات من عصير الليمون الأخضر في العين.

“خطر على العين”

في حديث لوكالة فرانس برس قالت د. هلا الرامي، الاختصاصيّة في طبّ وجراحة العين إنّ “عصير الليمون الأخضر يحتوي على حامض الستريك الذي قد يكون غايةً في الخطورة في حال وُضع في العين”.

وأضافت “من شأن ذلك أن يتسبّب بتهيّج في العين أو جفاف فيها أو حتى حروق في سطح العين”، ما قد يستدعي دخول قسم الطوارئ للعلاج.

هل لليمون الأخضر تأثير على لون العينين؟

لا يمكن لليمون الأخضر أن يغيّر لون العينين بأي شكل من الأشكال بحسب الطبيبة المختصّة.

ولدى سؤالها عن إمكانيّة تغيير الإنسان طبيعياً للون عينيه أجابت “لا وجود لمواد أو خلطات قادرة على تغيير لون عيني الإنسان”.

ونصحت د. هلا الرامي بعدم اتباع “وصفات طبيّة” للعيون تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل استشارة الطبيب المختصّ تجنّباً لأي مخاطر أو أعراض قد تضرّ بصحّة الناس.

المصدر: فرانس برس