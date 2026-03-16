وصول أسراب الجراد الصحراوي إلى غرب الجزائر.. منظمة “الفاو” تحذّر

محمد فاسي
وصول أسراب الجراد الصحراوي إلى غرب الجزائر.. منظمة “الفاو” تحذّر
الفاو تحذّر من وصول أسراب الجراد الصحراوي (تعبيرية)

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” من استمرار وصول أسراب الجراد الصحراوي إلى غرب الجزائر، فيما تنتشر الحشرات الكاملة المشتتة في وسط البلاد، مع تحرك مجموعات وأسراب صغيرة خارج موريتانيا نحو المنطقة.

وأشارت الفاو في نشرتها الخاصة بشهر مارس 2026 إلى أن هذه الحشرات الكاملة الناضجة تكاثرت في مواقع متعددة، ما يزيد من المخاطر على الأراضي الزراعية في الجزائر والمغرب.

وأوضحت أن التفشي الكبير حدث في الصحراء الغربية وجنوب المغرب، حيث ازدادت أعداد مجموعات الحشرات الكاملة غير الناضجة، وبدأ بعضها بالنضوج والتكاثر، فيما استمرت بقع الحوريات بالظهور. كما وصلت بعض الأسراب إلى شمال أغادير وجزر الكناري، مع تحرك مجموعات الحشرات الكاملة شمالًا.

وفي المنطقة الوسطى، لوحظ وجود الحشرات الكاملة الانعزالية والمشتتة في السودان، بينما ظهرت الحشرات الانعزالية فقط في مصر وإريتريا، فيما لم تُسجل أي نشاطات في المنطقة الشرقية.

وتتوقع المنظمة استمرار هجرة الأسراب الصغيرة ومجموعات الحشرات الكاملة شمالًا خلال الأسابيع المقبلة، مع زيادة محتملة في التكاثر وتشكّل مجموعات وبقع حوريات جديدة.

كما قد يبدأ التكاثر الربيعي على نطاق محدود في المناطق الداخلية من مصر والسعودية والسودان واليمن والمناطق الجنوبية من إيران إذا ما سقطت الأمطار، دون توقع تطورات كبيرة.

ودعت الفاو إلى تكثيف أعمال المسح والمراقبة، وتنفيذ المكافحة الوقائية المبكرة لأي تجمعات للجراد، مع تعزيز الدعم والموارد لضمان السيطرة على التفشي ومنع حدوث أضرار زراعية واسعة.

