وصول أكثر من 100000 مهاجر عبر المتوسط نحو إيطاليا في 2023

بلغ عدد المهاجرين الذين عبروا المتوسط نحو إيطاليا منذ بداية السنة أكثر من 100 ألف مهاجر، وأمام ذلك تعمل حكومة جورجيا ميلوني على مرسوم أمني جديد.

بلغ عدد المهاجرين الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط ووصلوا إلى إيطاليا منذ بداية السنة، أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي. وهو نفس العدد الذي وصل إلى إيطاليا عام 2022. وأمام ارتفاع عدد المهاجرين هذا، تريد الحكومة الإيطالية تقديم مرسوم أمني جديد.

فحسب ما نقلته وسائل إعلامية إيطالية اليوم الثلاثاء 15 أوت، فقد تجاوز اليوم عدد المهاجرين الغير شرعيين الذين دخلوا إلى التراب الإيطالي عبر البحر الأبيض المتوسط أكثر من 100 ألف شخص. أما عن عدد الذين فقدوا حياتهم في محاولة عبورهم هذه للمتوسط، فقد بلغ أكثر من 2000 ضحية منذ بداية السنة.

وأمام هذا الإرتفاع في عدد المهاجرين الغير شرعيين، قالت الحكومة الإيطالية أنها تقوم بإعداد مرسوم أمني جديد تتطرق فيه إلى مسألة الهجرة. بما في ذلك العمل على زيادة عمليات الترحيل للمهاجرين الغير شرعيين.

وزير الداخلية الإيطالي، ماثيو بياتيدوسي، وفي تصريح للإعلام الإيطالي، قال أن العدد المرتفع للمهاجرين عبر المتوسط نحو إيطاليا سببه هو الوضع الإستثنائي الذي تعيشه تونس.

وقد سبق لحكومة جورجيا ميلوني أن أعلنت حالة الطوارئ شهر أفريل وذلك “للانتقال إلى إدارة أكثر فاعلية لتدفق المهاجرين والاستجابة للحالات المتعلقة بها في التوقيت المناسب.”