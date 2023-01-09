وصول منتخبات “الشان” بداية من الأربعاء إلى وهران

قاعة شرفية فخمة بمطار أحمد بن بلة

تستعد وهران للحدث الإفريقي المتمثل في الكأس القارية للمحليين بكل طاقاتها ومواردها، إذ وعلى بعد أيام قليلة فقط عن بداية الشان والذي ستكون انطلاقته على مستوى الباهية في الـ16 من شهر جانفي بملعب ميلود هدفي الجديد الذي سيستقبل مجموعتين مكونتين من 3 منتخبات في كل واحدة منها فان وصول الوفود إلى وهران بحسب ما علم لدى لجنة التنظيم سيكون بداية من يوم 11 من هذا الشهر، أي الأربعاء المقبل..

دون تحديد هوية أول منتخب سيحط الرحال بالباهية، لكن الشيء الأكيد هو أن كل الأمور باتت جاهزة لأفضل استقبال ممكن، بعدما عكفت السلطات المحلية والأمنية وجميع المشاركين في عملية التنظيم على ضبط كل الأمور، وحل كل المشاكل وسد النقائص، كما أن الحديث عن هذا الحدث وسط الشارع الوهراني بدأ يأخذ حيزا هاما من الاهتمام، وينتظر أن يصل إلى قمته مع الافتتاح الرسمي لهذه المنافسة الجمعة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وقد انتهت كل الأشغال والترتيبات على مستوى مطار أحمد بن بلة الدولي، خاصة في محطته الجوية الجديدة، التي تزينت بألوان وشعار تميمة الشان بما أن البوابة الأولى التي ستستقبل ضيوف الباهية، كما أن القاعة الشرفية تتواجد في أبهى حلة، وتعتبر فخمة للغاية، وتليق بما تم تجهيزه من إمكانيات وتحضيرات لاحتضان هذا الحدث القاري، فالقاعة الشرفية لمطار أحمد بن بلة قد خضعت لعملية تزيين وتأثيث شاملة حولتها لتحفة جميلة ستنال حتما إعجاب كل الذين سيمرون عبرها.

وفي نفس السياق، انتهت الأعمال على مستوى مركب كاسطور لألعاب القوى، والذي سيكون مكان لتدريبات المجموعتين الرابعة والخامسة خلال الشان، ووقف على جاهزيته مدير الشبيبة والرياضة، علما وأن المركب عرف أشغال ترميم كبيرة، خاصة على مستوى غرف تغيير الملابس، وكذا تركيب مقاعد بدلاء جديدة، وصيانة العشب الطبيعي لأرضية الميدان، مع تجديد أعمدة الإنارة بما أن الفرق ستتدرب خلال الفترات الليلية.

المنتخب الليبي جاهز لخوض الشان

أكد مصدر مقرب من كورتين مارتينز، المدير الفني لمنتخب ليبيا، رضا المدرب الفرنسي عما وصل له الفريق في المعسكر الأخير الذي أقيم في تونس.

وحسب مصادر صحفية فأن مارتينز استفاد من خوض وديتين أمام ساحل العاج والكونغو الديمقراطية، واعتبرهما بمثابة تحضير جيد للفريق قبل السفر إلى الجزائر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للمحليين “الشان”.وأضاف أن المدرب لا تهمه نتائج المباريات الودية، لكن الأهم كان التعرف على إمكانيات اللاعبين وجاهزيتهم وكذلك لتصحيح الأخطاء والوصول إلى أفضل توليفة للفريق.

وأشار المصدر، إلى أن المنتخب الليبي بات جاهزا لخوض جميع مباريات البطولة، مؤكدا أن مارتينز مقتنع بشكل كبير بالكتيبة الحالية لفرسان المتوسط ووصفهم بأنهم الأبرز والأفضل فى مسابقة الدوري الليبي حاليا.وأوضح أن مدرب ليبيا، يستهدف من خلال المشاركة في “الشان”، الوصول لأبعد نقطة في المسابقة وسيقاتل بقوة في كل مواجهاته دون استثناء وستكون البطولة فرصة للاعبين لإبراز إمكانياتهم.

وختم المصدر بأن الجهاز الفني لليبيا، كون فكرة شاملة عن جميع المنافسين في البطولة الإفريقية، ولديه القدرة على الفوز وتحقيق إنجاز جديد للكرة الليبية.