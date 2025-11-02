-- -- -- / -- -- --
الجزائر

وضع حيز الخدمة لمقطع جديد من الطريق السيار بين عين الدفلى والمدية

الشروق أونلاين
وزارة الأشغال العمومية
جانب من مراسم التدشين

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأحد، على وضع حيز الخدمة لمقطع جديد من الطريق السيار الرابط بين جندل بولاية عين الدفلى ومحول حناشة بولاية المدية، وذلك على مسافة تمتد 10 كيلومترات، في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وجرت مراسم التدشين بحضور والي المدية جيلالي دومي، ووالي عين الدفلى عبد العزيز بوراس، إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية والمنتخبين المحليين للولايتين.

ويُعدّ هذا المقطع جزءًا من مشروع الطريق الاجتنابي الرابع الرابط بين خميس مليانة وبرج بوعريريج، الذي يمتد على مسافة إجمالية تُقدَّر بـ 262 كيلومترًا، ويُعتبر من بين أهم المشاريع الاستراتيجية لقطاع الأشغال العمومية.

ويربط المشروع الطريق السيار شرق–غرب من جهتيه الغربية عند خميس مليانة والشرقية عند برج بوعريريج، مرورًا بخمس ولايات، ما يجعله محورًا حيويًا يسهم في تخفيف الضغط المروري على المقطع الأوسط من الطريق السيار الحالي، ويمكّن من عبور البلاد من الغرب إلى الشرق والعكس دون المرور عبر الجزائر العاصمة.

وسيساهم هذا الإنجاز في تحسين السيولة المرورية وتعزيز التنمية الإقليمية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة إضافية نحو تطوير شبكة الطرق الوطنية ودعم ديناميكية النمو الاقتصادي عبر مختلف ولايات الوطن.

