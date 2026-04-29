إدارة الموقع
اقتصاد
من المرتقب استكمال إنجازه في غضون 12 شهرا بولاية باتنة:

وضْع حجر أساس مصنع لإنتاج 150 ألف قطعة وهيكل للمركبات سنويًّا

الطاهر حليسي
  • 261
  • 0
ح.م

وضع الوزير الأول سيفي غريب حجر الأساس لمشروع استراتيجي يتمثل في بعث مصنع لإنتاج القطع والأجزاء المعدنية للمركبات بتقنية الكبس، وذلك بالمنطقة الصناعية جرمة بولاية باتنة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة الميكانيكية الوطنية.
ويندرج هذا المشروع ضمن شعبة تصنيع هياكل وأجزاء المركبات، حيث أسندت مهمة استكمال إنجازه إلى شركة الصيانة الشرق، التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر مجمع “جيكا”.
وبالمناسبة أوضح الرئيس المدير العام للشركة، سمير بن معيزة، الأربعاء، أن المشروع تم استرجاعه في إطار استعادة الأملاك المصادرة وإدماجها ضمن الديناميكية الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ومن المرتقب استكمال إنجازه في غضون 12 شهرًا، بعد أن بلغت نسبة تقدمه سابقًا نحو 70% قبل أن يتوقف لمدة 6 سنوات.
ويُقدّر الغلاف المالي للمشروع بـ600 مليار سنتيم، مع توفير 150 منصب شغل لفائدة تقنيين مختصين، فيما تصل طاقته الإنتاجية إلى 150 ألف قطعة وهيكل سنويًا، موجهة لتلبية احتياجات مختلف الشركات الصناعية الناشطة في الجزائر، بالاعتماد الكامل على مواد أولية محلية، ما من شأنه تقليص تكاليف تصنيع المركبات الخفيفة والثقيلة.
وفي السياق ذاته، أشرف الوزير الأول على مراسيم توقيع اتفاقيات تعاون بين شركة “الصيانة الشرق” وعدد من الشركات الصناعية، من بينها “فيات”، “هيونداي”، “توسيالي”، إضافة إلى مؤسسات وطنية أخرى، بهدف التكفل بإنجاز هياكل وقطع غيار مركباتها محليًا.
كما شملت الزيارة معاينة مشاريع صناعية أخرى، من بينها تدشين مصنع لإنتاج غرف تبريد الشاحنات بالمنطقة الصناعية كشيدة، وهو المشروع الذي أعيد بعثه بعد مصادرته، بهدف تلبية احتياجات السوق الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد.

مقالات ذات صلة
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد