وفاة الإعلامي الفلسطيني جمال ريان

توفي يوم الأحد الإعلامي الفلسطيني جمال ريان، أحد أبرز وجوه شبكة الجزيرة القطرية، عن عمر ناهز 73 سنة.

وقالت شبكة الجزيرة في منشور على صفحاتها الاجتماعية:”رحيل الزميل جمال ريان، إعلامي الجزيرة البارز، وأول مذيع ظهر على شاشتها”.

وحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام، فقد بدأ الراحل مشواره مذيعا للأخبار والبرامج السياسية في الإذاعة والتلفزيون الأردني عام 1974.

قبل أن يتنقل بين محطات إعلامية عربية ودولية، منها هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية، وتلفزيون الإمارات، وهيئة الاذاعة البريطانية.

وكان ريان من أوائل المذيعين الذين ظهروا على شاشة الجزيرة عند تأسيسها عام 1996. حيث قدم أولى نشراتها الإخبارية.

“وقبل أن ينضم لقناة الجزيرة، كان للإعلامي المنحدر من مدينة طولكرم الفلسطينية، مشاركات وإسهامات إعلامية عدّة، كان أقواها في قناة BBC العربية مطلع التسعينات”، يضيف المصدر.