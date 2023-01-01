وفاة الشاعر والأديب محمد الأخضر عبد القادر السائحي

من أبزر الشعراء الجزائريين في النصف الثاني من القرن 20

توفي الاحد بالجزائر العاصمة، الشاعر والأديب محمد الأخضر عبد القادر السائحي المعروف في الوسط الثقافي باسم “السائحي الصغير”، عن عمر 89 عاما وفقا لما أوردته “واج”.

وولد الفقيد الشاعر والقاص والكاتب والإذاعي محمد الأخضر عبد القادر السائحي يوم 1 أكتوبر 1933 بالعالية بمدينة توقرت التي نشأ ودرس فيها لينتقل لإكمال مشواره التعليمي في باتنة ليقصد بعدها جامع الزيتونة سنة 1949، حيث نال شهادة التحصيل 1956 لتنطلق موهبته الشعرية وكتابة القصة القصيرة التي كان يشارك بها في عديد المسابقات.

وقد كان الشاعر الراحل وهو يحمل نفس الاسم مع ابن عمه محمد الأخضر السائحي (السائحي الكبير) المتوفى في 2005 غزير الحضور والنشاط ثقافيا في تونس خلال هذه الفترة ضمن اتحاد الطلبة، كما عمل في اذاعة صوت الجزائر أثناء الثورة، وبعد الاستقلال واصل تعليمه بجامعة الجزائر ليعمل بعد تخرجه أستاذا في الجامعة وغيرها من المناصب منها صحفيا وموظفا في إذاعة الجزائر وعضوا في اتحاد الكتاب الجزائريين.

ويعد الفقيد من أبزر الشعراء الجزائريين في النصف الثاني من القرن العشرين وكتب في الشعر وفن الأوبيرات والملحمة والقصيدة الغنائية، كما كتب للكبار والصغار وعرف كمقدم برامج إذاعية ولم يتوقف عن نشاطه وحيويته رغم سنه ضمن جمعية محمد الأمين العمودي الثقافية.