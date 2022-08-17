وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب

نعت نقابة الفنانين السورية، الأربعاء، الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب، التي وافتها المنية عن عمر ناهز 92 عاماً.

وذكر فرع نقابة الفنانين في دمشق عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه سيتم لاحقاً تحديد موعد التشييع والدفن والتعزية.

وتعرّضت نجيب لوعكات صحيّة عدة خلال الفترات الماضية، دخلت على إثرها قسم العناية المركزة، وتراجعت حالتها الصحية بعد خضوعها لجلسات غسيل كلى دورية.

وقد نعاها المخرج السوري محمّد زهير رجب عبر صفحته على “فيسبوك” قائلا “رحلت حبيبة الكل، القلب الطيب المحب”.

والفنانة أنطوانيت نجيب من مواليد 20 فبراير 1930، وقد بدأت مسيرتها الفنية عام 1973، حيث شاركت في فيلمي “شقة الحب” و”امرأة حائرة”، كما انتقلت للعمل على الشاشة الصغيرة وشاركت في نفس العام في مسلسل “صح النوم” الشهير.

وفي عام 1976، شاركت في فيلم الحب الحرام، وغابت بعدها عن الشاشة وابتعدت عن التمثيل لمدة 6 سنوات، ثم عادت عام 1982، للعمل وظهرت في مسلسل “السعد وعد”.

بين عامي 1983و 1986، لم تظهر أنطوانيت إلا في عملين وحيدين وهما “جلوة راكان” و”راعي الأوله”. وابتعدت أنطوانيت نجيب مرة أخرى عن الشاشة حتى عام 1992، حيث عادت للظهور في مسلسل الشريد بالإضافة للسهرة التلفزيونية “تراب الزريعة”.

وعلى المسرح، شاركت أنطوانيت نجيب في عدة مسرحيات وحظيت بشهرة واسعة في منتصف خمسينيات القرن الماضي، ومن أبرز أعمالها: حط بالخرج، شغلة فاينة، الأشجار تموت واقفة، سراديب الصنايعية، وسهرة مع أبو خليل القباني.

واشتُهرت نجيب بأدوار الأم في الدراما السورية، وساهمت في نجاح مسلسلات وصل صداها إلى كل العالم العربي، مثل مسلسلات “صح النوم” من بطولة الممثل السوري دريد لحام في مطلع السبعينيات، و”الفصول الأربعة” نهاية القرن الفائت، و”مرايا” من بطولة الممثل السوري ياسر العظمة.

وتزوجت أنطوانيت نجيب من الفنان السوري يوسف شوبري وبقيت معه حتى وفاته عام 2005.