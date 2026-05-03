وفاة الفنان هاني شاكر.. وتفاصيل اللحظات الأخيرة

توفي الفنان المصري هاني شاكر، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون.

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى خبر الوفاة، نقلا عن “ستوري” نشرها نجله شريف عبر حسابه على موقع إنستغرام، معلقة: “سكت الكلام ولا حول ولا قوة الا بالله”.

ودخل المطرب هاني شاكر المستشفى في الأساس نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، تتمثل في وجود “جيوب (Diverticula)”، أدت إلى إلتهابات ونزيف متكرر، وتعرض لنزيف شديد استدعى نقل كميات من الدم.

ثم تم التدخل في البداية عن طريق الأشعة التداخلية، ونجحت في إيقاف النزيف مؤقتا، إلا أنه عاد مرة أخرى في صباح اليوم التالي، ما أدى إلى توقف القلب لمدة 6 دقائق، قبل أن يتم إنعاشه سريعا خلال ثلاث محاولات متتالية.

وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل في ظل خطورة الحالة، وأُجريت له عملية جراحية ناجحة، وتم نقله إلى العناية المركزة تحت تأثير المهدئات.

ليستعيد هاني شاكر وعيه بعد الإفاقة، وتعرف على زوجته وابنه والفريق الطبي، وبدأ مرحلة التعافي تدريجيا من حيث التغذية والحركة، إلا أن بقائه في العناية المركزة لمدة تقارب 20 يوما تسبب في ضعف عام بالعضلات.

وثم قررت أسرته أن يسافر إلى فرنسا بهدف الخضوع لبرنامج تأهيل طبي متكامل يساعده على استعادة حالته الصحية، وبالفعل أظهر تحسنا ملحوظا في الأيام الأولى، ليتعرض بعدها لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، وفقد وعيه وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، ومنعت أسرته من زيارته.

يذكر أنه في أواخر شهر أفريل الماضي تصدر اسم الفنان هاني شاكر الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول شائعات وفاته.

ووفقا لما أوردته صحف مصرية فإن الفنان كان يرقد بين جدران غرفة العناية المركزة في مواجهة أزمة صحية حرجة، وأكد مقربون منه أن ما أنهك جسده لم يكن المرض وحده، بل الحزن الذي يسكنه منذ رحيل ابنته دينا.

ويعد هاني شاكر، الملقب بـ”أمير الغناء العربي”، من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، إذ بدأت مسيرته في سن مبكرة خلال ستينيات القرن الماضي، وقدم عشرات الأغنيات ونحو 29 ألبوما، إلى جانب مشاركته في أعمال سينمائية، كما شغل منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر بين عامي 2015 و2021.