-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

وفاة المدرب الذي أحرز كأس الجمهورية عام 1991

الشروق الرياضي
  • 50
  • 0
وفاة المدرب الذي أحرز كأس الجمهورية عام 1991

فارق اللاعب الدولي الجزائري السابق والتقني الجيلالي عبدي، الأربعاء ليلا، الحياة عن عمر يُناهز 78 سنة.

وكان الفقيد الجيلالي عبدي قد ارتدى زيّ فريق اتحاد سيدي بلعباس، في منصب صانع ألعاب، وذلك في فترة ما بين مطلع الستينيات ومنتصف السبعينيات. كما مثّل ألوان المنتخب الوطني الجزائري، وحاز شرف خوض أوّل كأس أمم إفريقية مع “الخضر”، وذلك في نسخة إثيوبيا 1968.

وبعد اعتزال كرة القدم لاعبا، اتّجه إلى مجال التدريب، وقاد فريق اتحاد فريق سيدي بلعباس إلى إحراز كأس الجمهورية في موسم 1990-1991، بعد الفوز في النهائي على نادي شبيبة القبائل، بِثنائية من تسجيل المهاجمَين عبد القادر تلمساني وطارق لواحلة.

رحم الله الجيلالي عبدي، وغفر له، وأكرم مثواه في الجنّة. وألهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

مقالات ذات صلة
تزويد ملعب تشاكر بتقنية “الفار” تحسبا لمباراة الكاميرون

تزويد ملعب تشاكر بتقنية “الفار” تحسبا لمباراة الكاميرون

ثلاثي تحكيم جزائري لِافتتاحية مونديال الأندية

ثلاثي تحكيم جزائري لِافتتاحية مونديال الأندية

بلماضي: زوبا مُعلّم وأسطورة في عالم كرة القدم

بلماضي: زوبا مُعلّم وأسطورة في عالم كرة القدم

لهذه الأسباب اختار سليماني العودة لسبورتينغ لشبونة البرتغالي

لهذه الأسباب اختار سليماني العودة لسبورتينغ لشبونة البرتغالي

سليمان يفسخ عقده مع ليون

سليمان يفسخ عقده مع ليون

بلوزداد يجلب لاعبا دوليا وآخر من ليستر سيتي

بلوزداد يجلب لاعبا دوليا وآخر من ليستر سيتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد