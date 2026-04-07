وفاة مدرب منتخب رومانيا “لوتشيسكو”

تُوفّي مساء الثلاثاء الناخب الوطني الروماني ميرتشا لوتشيسكو، عن عمر ناهز الثمانين سنة.

وكانت السلطات الرياضية الرومانية قد نقلت في الأيام القليلة الماضية ميرتشا لوتشيسكو إلى المستشفى، بعد أن تدهورت وضعيته الصحية، بِسبب معاناة على مستوى القلب. قبل أن يُفارق الحياة.

وقبل أن يُغادر هذا العالم، كان ميرتشا لوتشيسكو قد استهلّ مهمّة تدريب منتخب بلده رومانيا في مطلع أوت 2024.

ويُشير تاريخ الـ 26 من مارس الماضي، إلى موعد آخر مباراة للمدرب ميرتشا لوتشيسكو، حينما قاد منتخب رومانيا، المنهزم بِهدف لِصفر أمام المضيّف التركي، لِحساب نصف نهائي مواجهات السد الأوروبية المُؤهّلة إلى كأس العالم 2026.

ويُصنّف التقني الروماني ميرتشا لوتشيسكو ضمن خانة خيرة المدربين في العالم، حيث قاد فريق شاختار الأوكراني إلى إحراز لقب الدوري الأوروبي عام 2009، ونادي قلعة السرايا التركي إلى نيل الكأس الأوروبية الممتازة عام 2000، فضلا عن عديد التتويجات مع هاذَين الفريقَين وغيرهما.