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رياضة

وفاق سطيف يعلن تعاقده مع 5 لاعبين

عمر سلامي
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وفاق سطيف يعلن تعاقده مع 5 لاعبين

أعلن فريق وفاق سطيف تعاقده مع 5 لاعبين جدد، بالإضافة إلى ترقية 4 عناصر من فئة الأواسط إلى الأكابر، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وتعاقدت إدارة الوفاق مع العربي ثابتي قادما من مولودية الجزائر، وإسلام بلخير قادما من شباب بلوزداد.

كما تعاقدت مع محمد رضا بومشرة قادما من اتحاد خنشلة وأنيس خمايسية قادما من هلال بنغازي الليبي، وسيتم تقديم اللاعبين المذكورين بصفة رسمية، في وقت لاحق.

وتم ترقية أربعة لاعبين من الأواسط ويتعلق الأمر بكل من : زكريا طراد، عماد الدين بوشاقورة، عبد الرحمان بونقاب، وإدريس مساهل.

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