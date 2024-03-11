وفد “الفيفا” ينهي زيارته التفقدية إلى الجزائر

أنهى وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي كان حل بالجزائر يوم الهميس الماضي، زيارته التفقدية للملاعب والمرافق التي ستحتضن الدورة الدولية الرباعية، ضمن ” مشروع الفيفا” والمقررة بالجزائر ما بين الـ18 والـ26 مارس الجاري بمشاركة أربعة منتخبات هي الجزائر وجنوب أفريقيا وبوليفيا وأندورا.

ووقف الوفد المكلف من طرف “الفيفا” على كل صغيرة وكبيرة تخص هذه المنافسة وكل التدابير التي تم اتخاذها من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لذات الغرض، حيث قام بزيارة مدينتي عنابة والجزائر العاصمة، واطلع على تقدم التحضيرات ومعاينة المنشآت التي ستحتضن الدورة الدولية الودية، بحسب ما جاء في بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

يُذكر أن هذه الدورة الرباعية التي ستقام تحت رعاية الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في الفترة الممتدة من 18 إلى 26 مارس 2024 بالعاصمة وعنابة، بمشاركة أربع منتخبات هي جنوب أفريقيا، بوليفيا وأندورا بالإضافة إلى المنتخب الوطني الجزائري.

برنامج الدورة:

المباراة الأولى (الخميس 21 مارس): جنوب إفريقيا ـ أندورا (سا 22.00 بعنابة)

المباراة الثانية (الجمعة 22 مارس): الجزائر ـ بوليفيا (سا 22.00 نيلسون مانديلا)

المباراة الثالثة (الإثنين 25 مارس): بوليفيا ـ أندورا (سا 22.00 بعنابة)

المباراة الثالثة (الثلاثاء 26 مارس): الجزائر ـ جنوب إفريقيا (سا 22.00 نيلسون مانديلا)