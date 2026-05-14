وفد جزائري رفيع في تشاد لتجسيد مقطعي الطريق العابر للصحراء

حلّ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بالعاصمة التشادية نجامينا على رأس وفد جزائري رفيع المستوى في زيارة عمل تدوم يومين، بهدف الدفع بمشروع الطريق العابر للصحراء وتجسيد مقطعيه على التراب التشادي، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وتشاد.

وتأتي الزيارة، التي يشارك فيها المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عبد حلوز، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي وتجسيد المشاريع الهيكلية الكبرى.

وكان في استقبال الوفد الجزائري بمطار حسان جاموس مساء أمس الأربعاء وزير البنى التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادي، أمير إدريس كوردا، إلى جانب عدد من المسؤولين التشاديين وسفير الجزائر لدى تشاد.

ويضم الوفد الجزائري أكثر من 14 خبيراً ومهندساً، في ثاني مهمة تقنية لهم إلى تشاد، لاستكمال الدراسات والخبرة المتعلقة بإنجاز مقطعي مشروع الطريق العابر للصحراء، بمشاركة مسؤولي كوسيدار أشغال عمومية والشركة الوطنية للأشغال العمومية.

ويُعد قطاع الأشغال العمومية أحد أبرز محاور التعاون بين البلدين، بالنظر إلى دوره في دعم الاندماج الاقتصادي الإقليمي، حيث تولي الجزائر أهمية خاصة لمشروع الطريق العابر للصحراء باعتباره محوراً استراتيجياً لربط اقتصاديات المنطقة وتنشيط المبادلات التجارية بصورة مستدامة.

وتركز الزيارة على الجوانب التقنية واللوجستية المتعلقة بتجسيد المقطعين داخل التراب التشادي، مع دراسة آليات تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ضمن إطار تعاون “جنوب-جنوب” قائم على المصالح المتبادلة.

وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير عبد القادر جلاوي لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة التشادية بحضور وزير البنى التحتية التشادي، شملت وزراء التعليم العالي والتكوين المهني، والإنتاج والتصنيع الفلاحي، والصحة العمومية والوقاية، والنقل، والاتصال، بالتنسيق مع المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

كما أقيمت مأدبة عشاء على شرف الوفد الجزائري، حضرها مسؤولون حكوميون تشاديون، وسفير الجزائر لدى تشاد، وإطارات السفارة، إلى جانب أعضاء الوفد التقني الجزائري.

وأشاد وزير البنى التحتية التشادي، أمير إدريس كوردا، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، بالرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز التكامل الإفريقي وتجسيد المشاريع القارية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الطريق العابر للصحراء، الذي وصفه بأنه رافد أساسي لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الترابط بين دول القارة.